Miguel Oliveira consegue melhor classificação em MotoGP ao ser sexto em Brno

Oliveira, que partiu da 13.ª posição, terminou as 21 voltas ao traçado de Brno a 7,969 segundos do sul-africano Brad Binder (KTM) - primeiro ‘rookie’ a vencer uma prova desde o espanhol Marc Márquez em 2013 -, que bateu o italiano Franco Morbidelli (Yamaha), segundo, e o francês Johann Zarco (Ducati), terceiro.



Com estes resultados, e após três provas, o piloto português soma agora 18 pontos, tendo subido ao 12.º lugar da classificação, liderada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), que soma 59, depois de ter sido apenas sétimo em Brno.