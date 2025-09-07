Miguel Oliveira consegue melhor resultado do ano e Marc Márquez vê título adiado

Oliveira, que largou da 16.ª posição, terminou a 16,937 segundos do vencedor, Alex Márquez, que bateu o irmão Marc (Ducati) por 1,740 segundos, com o italiano Enea Bastianini (KTM) a ser terceiro, a 3,822 e a conquistar o primeiro pódio com a marca austríaca.



A corrida deste domingo ficou marcada pelo duelo de irmãos logo desde o arranque.



Alex partia da pole position mas viu o irmão saltar para a liderança logo nos primeiros metros da prova catalã. Miguel Oliveira não conseguiu replicar o bom arranque da véspera na corrida sprint, perdendo mesmo uma posição (desceu a 17.º).



Mas Alex, que precisava de ganhar pelo menos três pontos ao irmão para o impedir de poder ser campeão já na próxima ronda, em Misano (San Marino), recuperou o comando à quarta volta.



Miguel Oliveira beneficiou das quedas de Marc Bezzechi (Aprilia) e Fábio DiGiannantonio (Ducati), de uma penalização a Fermin Aldeguer (Ducati) que cumpriu uma long lap, e outra semelhante de Franco Morbidelli (Ducati).



A meio da prova, o piloto português passou o campeão mundial, o espanhol Jorge Martin (Aprilia), subiu mais uma posição com a queda do sul-africano Brad Binder (KTM), e outra com a queda do francês Johann Zarco (Honda). Já perto do fim, o piloto luso ainda ultrapassou o espanhol Raul Fernandez (Aprilia), para ascender ao nono lugar, o melhor resultado nas 15 corridas já disputadas.



Marc Márquez ainda tentou um ataque final mas acabou por cometer um erro, saiu largo e não voltou a aproximar-se do irmão.



“Dei o máximo. Fiz a corrida perfeita para não destruir o pneu dianteiro. Ontem quase caí e hoje saí largo”, comentou Marc Márquez, que mantém a liderança do campeonato, agora com 182 pontos de vantagem.



Com esta vitória, Alex Márquez interrompeu um ciclo que já vinha com sete triunfos consecutivos (15 contando com as corridas sprint).



“Sinto-me muito bem. Fiquei com uma espinha atravessada na corrida de ontem e mentalizei-me que tinha de atacar toda a prova. Estamos de volta onde a equipa merece estar”, frisou Alex.



Com estes resultados, Marc Márquez tem, agora, 487 pontos, mais 182 do que o irmão Alex, que é segundo, e 250 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi sétimo depois de largar do 21.º lugar.



Miguel Oliveira subiu ao 21.º lugar do campeonato, com 17 pontos.



No campeonato de equipas, lidera a Ducati Lenovo oficial, enquanto a Prima Pramac de Miguel Oliveira é a última.



Entre os construtores, a Ducati tem 541 pontos e somara já na corrida sprint o sétimo título mundial, sexto consecutivo.



A próxima ronda será o GP de San Marino, na próxima semana.



