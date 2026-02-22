Miguel Oliveira de último a sétimo na segunda corrida de Superbikes na Austrália



Melbourne, Austrália, 22 fev 2026 (Lusa) – O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou a segunda corrida deste fim de semana de estreia do Mundial de Superbikes na sétima posição, depois de ter largado do 21.º e último lugar e de um oitavo lugar no sábado.



Numa prova disputada debaixo de chuva, Miguel Oliveira terminou a 32,135 segundos do vencedor, o italiano Niccolo Bulega (Ducati), que bateu o compatriota Axel Bassani (Bimota) por 11,336 segundos, com o espanhol Alvaro Bautista (Ducati) em terceiro, a 17,790.



O piloto português largou da cauda do pelotão depois de ter tido problemas mecânicos nas últimas voltas da corrida superpole, disputada três horas antes, que o relegaram do nono lugar que ocupava na penúltima volta para o 18.º posto final.



Desta forma, Oliveira viu-se forçado a partir para esta segunda e última corrida do fim de semana do último lugar da grelha, posição ocupada na qualificação de sábado devido a uma queda sofrida logo no início da sessão, já que apenas os nove primeiros classificados desta corrida curta (10 voltas) ocupam as respetivas posições na segunda corrida.



A segunda corrida ficou marcada pela chuva, que caiu em força e provocou seis quedas.



O piloto natural de Cascais, que habitualmente se dá bem com as pistas molhadas, a meio da prova já era 10.º classificado.



Miguel Oliveira, que fez a sua estreia este fim de semana no Mundial de Superbikes, depois de 14 anos nas MotoGP, ainda recuperou até ao sétimo posto na última volta, após ultrapassar o espanhol Iker Lecuona (Ducati) a poucos metros de cruzar a linha de meta.



O italiano Nicollo Bulega, favorito à partida deste campeonato com 12 rondas, completou o fim de semana perfeito, juntando a vitória na corrida principal deste domingo, a 23.ª da sua carreira, às vitórias na superpole e na primeira corrida, no sábado. Foi o sexto triunfo consecutivo na Austrália do piloto italiano.



O dia foi também histórico para a Bimota, que terminou com duas motas no pódio na corrida de superpole, algo que não acontecia desde o Estoril em 1988.



Seis pilotos não terminaram a corrida, incluindo Yari Montella (Ducati), que caiu quando era segundo, e Alex Lowes (Bimota).



Depois do oitavo lugar na primeira corrida (oito pontos), no sábado, Miguel Oliveira recuperou 14 lugares este domingo, para terminar em sétimo (nove pontos) e somar 17 pontos no cômputo geral do fim de semana (ficou em branco na superpole).



O piloto luso, de 31 anos, é o oitavo classificado do Mundial após esta primeira das 12 rondas previstas, a 45 do comandante, Bulega, que soma a pontuação máxima (62) após esta primeira ronda.



A próxima prova do campeonato será em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, a 29 de março.