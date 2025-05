Miguel Oliveira dececionado com despiste no GP de França

Oliveira, que arrancou do 20.º posto da grelha, foi um dos que apostou em manter os pneus de chuva quando metade do pelotão arriscou em ir às boxes montar pneus de piso seco e essa decisão revelou-se acertada, valendo-lhe a subida ao segundo lugar.



Mas a falta de ritmo ditada pela paragem de quase dois meses, devido a uma lesão ligamentar no ombro esquerdo, não permitiu ao piloto luso lutar com as mesmas armas dos adversários.



O piloto natural de Almada foi descaindo na classificação até ao sétimo lugar, que ocupava a seis voltas do final, quando perdeu o controlo da traseira numa pista molhada.



“Foi uma pena não ter conseguido terminar a corrida, pois teria sido fantástico somar alguns pontos numa corrida tão louca”, começou por dizer Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac.



Sobre a decisão de se manter em pista com os pneus de chuva, o piloto luso admitiu: “Foi uma lotaria mas sabíamos que vinha mais chuva, era uma questão de tempo e de saber quanta chuva iria cair. E deu resultado”.



Miguel Oliveira explicou que “à chuva, as coisas tornam-se mais fáceis fisicamente, não é tão duro e exigente”, mas acrescentou: "Assim que começou a chover com mais intensidade, deixei de ter tração na roda de trás, foi muito difícil manter-me em cima da mota. De repente, a mota deu um abanão, tornando as coisas muito difíceis”.



O piloto da Yamaha disse quando caiu "rodava devagar", mas mesmo assim não conseguiu evitar a queda.



A corrida acabou por ser ganha pelo francês Johann Zarco (Honda), impedindo que a Ducati se tornasse na recordista de vitórias consecutivas. Ficou-se pelas 22.



O espanhol Marc Márquez (Ducati), que foi segundo, lidera o campeonato, com 171 pontos, mais 22 do que o irmão Alex Márquez (Ducati).