Miguel Oliveira declarado apto para o GP de Itália de MotoGP

Ao todo, foram sete os pilotos declarados aptos e que regressam à competição este fim de semana, cinco deles na classe rainha (MotoGP) do Mundial de velocidade.



Miguel Oliveira sofreu uma fratura no ombro esquerdo na sequência de uma queda provocada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) no GP de Espanha, quarta prova do campeonato, tendo falhado a corrida seguinte, em França.



Também o líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), teve de se submeter à avaliação médica devido a uma lesão num tornozelo, assim como o seu companheiro de equipa na Ducati, o também italiano Enea Bastianini, ausente do Mundial desde a prova de abertura, em Portimão, a 26 de março.



O espanhol Raúl Fernández (Aprilia) e o italiano Luca Marini (Ducati) foram os outros pilotos de MotoGP submetidos a exame, sendo que Marini, irmão do antigo campeão Valentino Rossi, deverá ter de se submeter a nova avaliação após a primeira sessão de treinos livres, na sexta-feira.



O malaio Syarifuddin Azman (Kalex) e o sul-africano Darryn Binder (Kalex), ambos de Moto2, também foram autorizados a correr este fim de semana.