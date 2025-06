Miguel Oliveira desiste nos Países Baixos em dia de nova vitória de Marc Márquez

Marc Márquez, que largou da quarta posição, bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por 0,635 segundos, com o também italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,666 segundos.



Já o português foi tocado por outro piloto nas primeiras curvas e acabou por ir embater no japonês Ai Ogura (Aprilia), que caiu.



Oliveira teve de parar nas boxes para reparar a mota e ainda regressou à corrida, apesar de ter uma volta de atraso.



No entanto, à 10.ª das 26 voltas da corrida acabaria por ir novamente às boxes, de onde já não saiu, quando ocupava a 17.ª posição.



Enquanto isso, Marc Márquez assumia a liderança após meia dúzia de voltas atrás de Bagnaia. Ao contrário do que tem acontecido esta temporada, Márquez não conseguiu descolar, levando consigo Bezzechi e mantendo Bagnaia por perto.



De tal forma que o espanhol Pedro Acosta (KTM) acabou por ultrapassar ‘Pecco’ Bagnaia, que viria a recuperar o degrau mais baixo do pódio.



Nessa altura, o espanhol da KTM já se tinha envolvido numa acesa luta com Alex Márquez (Ducati), que acabou com o piloto da Ducati no chão e com uma fratura num dedo da mão esquerda. Alex será operado ainda este domingo em Madrid.



Até final, Bezzecchi tentou pressionar Marc Márquez mas, apesar de ter estado a 0,2 segundos, nunca esteve, verdadeiramente, em posição de conseguir a ultrapassagem.



Este terceiro triunfo consecutivo de Marc Máquez deixa o piloto catalão no segundo lugar entre os mais vitoriosos de sempre, com os mesmos 68 de Giacomo Agostini e apenas atrás dos 89 de Valentino Rossi.



“Estou superfeliz com o trabalho que a equipa fez. Assen não é uma das melhores pistas para mim mas levo 37 pontos mais um [que os médicos lhe deram no queixou após uma queda na sexta-feira]. Lamento pelo Alex, o meu pai disse que ele se magoou num dedo. Mas as corridas são assim”, frisou.



Com estes resultados, Marc Máquez, seis vezes campeão do mundo, reforçou o comando do campeonato, com 307 pontos, mais 68 do que Alex e mais 126 do que Bagnaia.



Miguel Oliveira é 23.º com seis pontos.



A próxima ronda será o Grande Prémio da Alemanha, de 11 a 13 de julho.