Miguel Oliveira diz que etapa japonesa do MotoGP pode ser complicada

"Pode ser que seja um fim de semana complicado, mas, no ano passado, a mota não se portou nada mal", disse Miguel Oliveira à Lusa, a partir de Tóquio, onde participou num evento na embaixada de Portugal no Japão.



"Por isso, estou um bocadinho a suster a minha esperança nesse aspeto", avançou o português, atualmente no 13.º lugar do Mundial, com 69 pontos, sublinhando estar pronto para "fazer o melhor possível sempre".



Sem querer fazer já um balanço da época, por acreditar que há ainda algumas corridas do calendário em que pode ser "muito competitivo", Miguel Oliveira considerou ter faltado, até agora, "o ingrediente sorte", referindo-se ao "azar no início" do campeonato, com as lesões sofridas nas provas em Portugal (Portimão) e em Espanha (Jerez de la Frontera).



"Nas corridas onde corri lesionado foi apenas na tentativa de me adaptar e passar tempo com a equipa e com a mota, mesmo sabendo que o resultado não iria ser de todo aquilo que eu podia alcançar", disse.



Sobre o futuro campeão, o piloto português considerou faltarem muitos pontos por distribuir "por isso pode ser que as coisas estejam mais animadas" na luta pelo título, neste momento, protagonizada pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), no primeiro lugar da classificação, o espanhol Jorge Martin (Ducati), em segundo, e o italiano Marco Bezzechi (Ducati), em terceiro.



Miguel Oliveira participava num encontro promovido pela embaixada portuguesa em Tóquio, com representantes de empresas de motociclismo, jornalistas e fãs, no âmbito do programa de comemorações dos 480 anos da chegada dos portugueses à ilha japonesa de Tanegashima, em 1543.



A 14.ª ronda do campeonato vai decorrer este fim de semana no circuito japonês de Motegi.