Miguel Oliveira diz que problema na moto condicionou andamento nos treinos livres

“Foi daqueles dias em que o resultado final não espelha todo o nosso potencial”, afirmou Miguel Oliveira, em declarações aos jornalistas no final do primeiro dia de treinos livres do Mundial de Superbike no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).



O piloto de Almada revelou ter tido “um pequeno problema com o pneu ou com a eletrónica” na moto, no segundo turno da sessão da tarde, adiantando que a sua equipa ainda está a tentar apurar o que se passou.



Já na primeira parte, Oliveira disse ter sido possível “tirar alguns pontos positivos”, uma vez que se sentiu “muito rápido com a moto”, referindo, no entanto, que um grupo de pilotos à sua frente “não ajudou a obter o melhor tempo de volta”.



“Foi um dia com saldo positivo. Um bocadinho frustrante não acabar mais acima com este potencial, mas motivante, porque sabemos o nosso potencial para amanhã [sábado] e vai ser importante qualificar bem”, realçou.



Prometendo tentar estar ao “mais alto nível possível” na qualificação agendada para sábado, o piloto assumiu que, se conseguir ficar “nas duas primeiras filas”, no final, poderá “estar no pódio ou entre os cinco primeiros”.



“Não me vejo muito longe, mas precisamos de corrigir alguns problemas, especialmente na corrida mais longa, para tentarmos deixar a mota um pouco mais suave nas curvas”, acrescentou.



Na segunda sessão de treinos livres, em que o piloto britânico Sam Lowes (Ducati) fez a volta mais rápida com o tempo de 1.39,941 minutos, ‘Falcão’ terminou em oitavo (1.40,685), a 0,744 segundos.



O AIA recebe, este fim de semana, a segunda ronda do Mundial de Superbike.



A prova prossegue, no sábado de manhã, com as motos a saírem para a pista para a terceira sessão de treinos livres e ‘superpole’, seguindo-se, à tarde, a primeira corrida.



