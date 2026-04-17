Miguel Oliveira em 11.º nos treinos livres das Superbikes nos Países Baixos

Depois de dois pódios conseguidos na prova portuguesa, em Portimão, Miguel Oliveira sentiu hoje algumas dificuldades com a mota, não evitando uma pequena queda, sem consequências, na primeira das duas sessões de treinos livres do dia.



O piloto luso, que fora 12.º na primeira sessão, terminou o dia a 0,864 segundos do mais rápido, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que bateu o compatriota Lorenzo Baldassari (Ducati) por 0,276 segundos, com o espanhol Iker Lecuona (Ducati) em terceiro, a 0,330.



“Não me senti bem com a mota. Tive dificuldades em fazer a mota virar e senti algumas vibrações, o que não é normal”, começou por explicar o piloto português.



Sobre o incidente da manhã, Miguel Oliveira frisou que foi “uma pequena queda”, que serviu para indicar “que aquela não era a direção a seguir [em termos de afinação da mota]”.



“À tarde fizemos alguns progressos, mas não o suficiente. Sinto que temos margem para progredir. Sabíamos que ia ser um desafio para nós. Já esperávamos. Estamos a sete ou oito décimas atrás. Não estamos muito distantes. Tenho a certeza que amanhã estaremos numa posição melhor”, sublinhou.



Para a prova deste fim de semana, Miguel Oliveira diz que “um lugar entre os cinco primeiros seria um bom resultado”.



Sábado disputa-se mais uma sessão de treinos livres, a qualificação e a primeira das duas corridas principais do fim de semana.



A prova de Assen é a terceira das 12 rondas do Mundial de Superbikes.



Nicolo Bulega é o líder do campeonato, contando por vitórias todas as corridas disputadas.