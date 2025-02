Miguel Oliveira em 17.º no primeiro dia de testes de MotoGP na Tailândia

O piloto português da equipa Prima Pramac, da Yamaha, fez a sua melhor volta em 1.30,738 minutos, terminando a sessão a 1,554 segundos de distância do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o irmão, o também espanhol Alex Márquez (Ducati), por 0,465 segundos, e o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), terceiro, por 0,499.



Miguel OIiveira, de 30 anos, efetuou 34 voltas ao traçado tailandês, onde já venceu em 2022, mas admitiu ter sentido algumas dificuldades.



“Tive alguns problemas durante a tarde, nem tudo correu de forma tranquila nas saídas para a pista, mas, no final, pudemos recuperar algum tempo”, começou por dizer o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da Pramac.



O piloto luso preocupou-se hoje com a adaptação ao circuito tailandês, sobretudo da parte da manhã, apostando em voltas mais rápidas à tarde.



“Tentei preparar as coisas para o teste de amanhã [quinta-feira]. À medida que a pista foi melhorando, as condições foram melhores para a nossa mota, mas ainda temos muito trabalho pela frente”, sublinhou.



Miguel Oliveira considera, ainda assim, que as indicações são positivas: “Estamos relativamente competitivos para os inícios de corrida, mas ainda temos de encontrar um bom ritmo com pneus usados".



Já o seu companheiro de equipa, o australiano Jack Miller, terminou o dia na 10.ª posição.



O principal destaque da sessão de hoje foi mesmo a prestação de Marc Márquez, que ascendeu este ano à equipa principal da Ducati e deixou a concorrência a quase meio segundo de distância.



Na quinta-feira, realiza-se a última sessão de treinos da pré-temporada, na Tailândia, palco da prova de abertura do Campeonato do Mundo, a 02 de março.



Oliveira, de 30 anos, disputa o Mundial de MotoGP pela sétima temporada seguida, a primeira pela Yamaha, tendo como melhor classificação o nono lugar alcançado em 2020, ano em que conquistou duas das suas cinco vitórias na categoria 'rainha' – venceu uma em 2021 e outras duas em 2022.