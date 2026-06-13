Miguel Oliveira em oitavo lugar na primeira corrida de Superbikes em Misano

O piloto luso, que largou do 11.º lugar da grelha, fechou a prova italiana a 27,847 segundos do vencedor, o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que alargou o seu recorde para 23 vitórias consecutivas, 19 delas esta temporada, onde tem o pleno. O espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi o segundo, a 6,117 segundos, com o italiano Yari Montella (Ducati) a terminar em terceiro, a 13,823.



Bulega, que tem dominado toda a temporada, viu-se surpreendido no arranque por Iker Lecuona, que chegou a liderar durante as primeiras curvas, mas, na oitava, o italiano recuperou o comando, para não mais o largar.



Foi o 75.º pódio para o piloto transalpino, 32.º consecutivo, igualando, assim, Marco Melandri e Colin Edwards.



Melandri e Bulega são, agora, os italianos com mais pódios nas Superbikes.



Já Lecuona conta com 16 segundos lugares consecutivos, novo recorde.



O português Miguel Oliveira chegou a estar em sétimo, mas acabaria por descer ao oitavo posto final após ser ultrapassado por Alex Locatelli (Yamaha).



Com estes resultados, Bulega lidera, com 397 pontos, contra os 284 de Lecuona, que é segundo, enquanto Miguel Oliveira mantém a nona posição que tinha antes desta corrida, com 93.