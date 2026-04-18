Miguel Oliveira em sétimo nos Países Baixos





(Com Lusa)

Oliveira, que largou da 13.ª posição da grelha, cortou a meta a 18,163 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que manteve o pleno de vitórias esta temporada. O espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi o segundo, a 1,618, com o britânico Sam Lowes (Ducati) na terceira posição, a 2,923 segundos.Já durante a manhã, o piloto português dera mostras de evolução na afinação da sua BMW em relação ao dia de sexta-feira, conseguindo o quarto melhor tempo na terceira sessão de treinos livres.Contudo, na qualificação, o piloto natural de Almada não foi além da 13.ª posição, a 1,160 segundos do autor da 'pole', o italiano Bulega.No corrida, Oliveira foi o piloto que mais posições escalou, ultrapassando seis adversários, o último deles, o britânico Tom Mackenzie (Ducati), à entrada da última volta.A meio da corrida, de 21 voltas, o piloto luso ainda manteve uma acesa luta com Mackenzie e com o espanhol Xavi Vierge (Yamaha), com trocas de posições entre os três. No entanto, Miguel Oliveira levaria a melhor, fechando a corrida no sétimo lugar final.Com estes resultados, Bulega reforçou a liderança do campeonato, agora com 149 pontos. Já o piloto português subiu uma posição e está, agora, no terceiro lugar, com 65 pontos.Já na corrida de Sportbike, o português Tomás Alonso (Yamaha), da equipa de Miguel Oliveira, desistiu na oitava volta.No domingo de manhã, disputa-se a corrida Superpole, que irá definir a grelha de partida para a segunda corrida principal do fim de semana, que se corre à tarde.