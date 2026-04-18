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Miguel Oliveira em sétimo nos Países Baixos
O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou na sétima posição a primeira das duas corridas do Mundial de Superbikes disputadas este fim de semana em Assen, nos Países Baixos, na terceira ronda da temporada.
Oliveira, que largou da 13.ª posição da grelha, cortou a meta a 18,163 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que manteve o pleno de vitórias esta temporada. O espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi o segundo, a 1,618, com o britânico Sam Lowes (Ducati) na terceira posição, a 2,923 segundos.
Já durante a manhã, o piloto português dera mostras de evolução na afinação da sua BMW em relação ao dia de sexta-feira, conseguindo o quarto melhor tempo na terceira sessão de treinos livres.
Contudo, na qualificação, o piloto natural de Almada não foi além da 13.ª posição, a 1,160 segundos do autor da 'pole', o italiano Bulega.
No corrida, Oliveira foi o piloto que mais posições escalou, ultrapassando seis adversários, o último deles, o britânico Tom Mackenzie (Ducati), à entrada da última volta.
A meio da corrida, de 21 voltas, o piloto luso ainda manteve uma acesa luta com Mackenzie e com o espanhol Xavi Vierge (Yamaha), com trocas de posições entre os três. No entanto, Miguel Oliveira levaria a melhor, fechando a corrida no sétimo lugar final.
Com estes resultados, Bulega reforçou a liderança do campeonato, agora com 149 pontos. Já o piloto português subiu uma posição e está, agora, no terceiro lugar, com 65 pontos.
Já na corrida de Sportbike, o português Tomás Alonso (Yamaha), da equipa de Miguel Oliveira, desistiu na oitava volta.
No domingo de manhã, disputa-se a corrida Superpole, que irá definir a grelha de partida para a segunda corrida principal do fim de semana, que se corre à tarde.
Já durante a manhã, o piloto português dera mostras de evolução na afinação da sua BMW em relação ao dia de sexta-feira, conseguindo o quarto melhor tempo na terceira sessão de treinos livres.
Contudo, na qualificação, o piloto natural de Almada não foi além da 13.ª posição, a 1,160 segundos do autor da 'pole', o italiano Bulega.
No corrida, Oliveira foi o piloto que mais posições escalou, ultrapassando seis adversários, o último deles, o britânico Tom Mackenzie (Ducati), à entrada da última volta.
A meio da corrida, de 21 voltas, o piloto luso ainda manteve uma acesa luta com Mackenzie e com o espanhol Xavi Vierge (Yamaha), com trocas de posições entre os três. No entanto, Miguel Oliveira levaria a melhor, fechando a corrida no sétimo lugar final.
Com estes resultados, Bulega reforçou a liderança do campeonato, agora com 149 pontos. Já o piloto português subiu uma posição e está, agora, no terceiro lugar, com 65 pontos.
Já na corrida de Sportbike, o português Tomás Alonso (Yamaha), da equipa de Miguel Oliveira, desistiu na oitava volta.
No domingo de manhã, disputa-se a corrida Superpole, que irá definir a grelha de partida para a segunda corrida principal do fim de semana, que se corre à tarde.
(Com Lusa)