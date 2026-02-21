Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com oitavo lugar na Austrália

Uma queda no início da qualificação, na curva 2, não permitiu ao piloto luso marcar qualquer tempo na ‘superpole’, o que o fez partir da última fila da grelha.



Na corrida, o piloto natural de Cascais, que este ano trocou os protótipos de MotoGP pelas motas derivadas de série do Mundial de Superbikes, fez, porém, uma grande recuperação, até fechar a corrida inaugural do campeonato no oitavo lugar.



Miguel Oliveira partiu bem e, à chegada à ‘fatídica’ curva 2, já tinha ultrapassado três pilotos, saltando para o 18.º lugar, para avançar rapidamente para os pontos, ao ganhar mais três posições e colocar-se no 15.º posto.



Oliveira, de 31 anos, continuou a ganhar posições ao longo da corrida e, a seis voltas do fim, entrou no top 10, depois de uma queda do espanhol Xavi Vierge (Yamaha).



Na parte final, o piloto luso ainda conseguiu conquistar mais duas posições, para acabar em oitavo, a 20,610 segundos do vencedor, o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que partiu da ‘pole’ e dominou a corrida.



O pódio foi, aliás, preenchido na totalidade por pilotos transalpinos da Ducati, com Yari Montella em segundo, a 4,776 segundos, e Lorenzo Baldassarri em terceiro, a 6,147.



Na classificação do campeonato, Miguel Oliveira começou com a conquista de oito pontos, enquanto Bulega somou 25, mostrando desde já o porquê de ser o principal candidato ao título mundial de Superbikes.



A competição prossegue no domingo, com mais duas corridas em Philip Island.



O Mundial de Superbikes é composto por 12 provas, incluindo duas em Portugal (Algarve e Estoril), com três corridas cada.



