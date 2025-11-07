Miguel Oliveira falha apuramento direto para a Q2

No Autódromo Internacional do Algarve (AIA), o piloto português foi 22.º e último classificado da sessão de treinos cronometrados da tarde de hoje, fechando a jornada a 1,907 segundos do mais rápido, o espanhol Alex Márquez (Ducati).



O já vice-campeão do mundo bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por apenas 0,030 segundos, com o espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 0,088.



Ao terminar fora das 10 primeiras posições, Miguel Oliveira vai disputar a Q1, a primeira fase da sessão de qualificação, no sábado, que apura os dois melhores para a Q2, que se juntam aos 10 primeiros dos treinos cronometrados de hoje.



Alex Márquez, que já assegurou o segundo lugar do Mundial, atrás do seu irmão Marc, já campeão e ausente desta prova por lesão, foi o único a baixar do segundo ‘38’, ao cumprir a melhor volta em 01.37,974 minutos.



Durante a tarde foram caindo alguns aguaceiros, que afetaram as sessões de Moto3 e Moto2, disputadas anteriormente, que baixaram a temperatura do asfalto.



Isso acabou por interferir com o desempenho das Yamaha, que falharam todas a passagem direta à Q2, com o francês Fábio Quartararo no 14.º lugar, o australiano Jack Miller, que tinha sido terceiro nos treinos livres disputados de manhã, no 16.º e o espanhol Alex Rins no 18.º.



Nota para o 17.º lugar do italiano Niccolò Bulega (Ducati), vice-campeão mundial de Superbikes, substituto nesta ronda do lesionado Marc Márquez (Ducati), que já garantiu o sétimo título mundial da sua carreira desde o Grande Prémio do Japão.



Em Moto2, a chuva apareceu a cerca de 12 minutos do final da sessão e o espanhol Aaron Canet (Fantic) voltou a ser o mais rápido, tal como de manhã, batendo o britânico Jake Dixon (Marc VDS) por 0,192 segundos, com o espanhol Albert Arenas (Gresini) em terceiro, a 0,448.



Na categoria de Moto3, o espanhol David Almansa (Leopard) foi o mais rápido, deixando na segunda posição o japonês Tayio Furusato (Honda), a 0,135 segundos, com o espanhol Máximo Quiles (Gaviota) em terceiro, a 0,239.



No sábado disputam-se as sessões de qualificação de todas as categorias, e a corrida sprint de MotoGP.



