Miguel Oliveira falha GP da Argentina de MotoGP por lesão

"Depois da queda no GP de Portugal [na sequência do choque com o espanhol Marc Márquez, da Honda], Oliveira submeteu-se a mais exames que revelaram lesões adicionais, que não lhe permitem participar no segundo GP da temporada", anunciou a RNF Aprilia, em comunicado.

A equipa frisa que, "apesar do contratempo, Oliveira mantém-se comprometido com o seu objetivo de ser competitivo neste campeonato e vai concentrar-se na sua recuperação de forma a regressar na terceira ronda em Austin, no Texas, duas semanas mais tarde".

A equipa não precisou quais as lesões que os exames revelaram mas, no domingo, aos jornalistas, o piloto luso de 28 anos admitiu que poderia ter lesionado os ligamentos da anca.

A lesão resultou do embate da Honda de Marc Márquez no início da terceira volta do GP de Portugal de domingo, quando o piloto português seguia na segunda posição da corrida de MotoGP.

Os primeiros exames realizados no centro médico do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) descartaram fraturas e apontaram para uma contusão na perna direita.

Marc Márquez, causador do acidente, também vai falhar a prova argentina do próximo fim de semana por ter contraído uma fratura no polegar da mão direita na sequência dessa queda.

O GP de Portugal de MotoGP foi ganho pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título.

Lusa/Fim