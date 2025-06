Miguel Oliveira ficou a 0,125 segundos da passagem direta à Q2 no GP de Itália

O piloto luso concluiu a sua melhor volta em 1.45,404 minutos, terminando na 11.º posição da tabela de tempos, a 0,770 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Maverick Viñales (KTM), que bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 0,110 segundos, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 0,146.



Os 10 mais rápidos desta sessão de treinos cronometrados apuram-se diretamente para a segunda fase da qualificação, enquanto os restantes, incluindo o piloto português, terão de disputar a primeira fase (Q1), em que os dois mais rápidos avançam para a Q2.



Durante a manhã, Miguel Oliveira tinha sido o 13.º, atrás do companheiro de equipa na Prima Pramac Yamaha, o australiano Jack Miller, que foi 11.º, e do espanhol Alex Rins (Yamaha), que foi 12.º.



No entanto, na sessão de treinos cronometrados disputada à tarde, Miguel Oliveira foi mais rápido do que o companheiro de equipa. Jack Miller foi apenas 13.º.



Já os dois pilotos da equipa oficial da Yamaha conseguiram passar diretamente à segunda fase. O francês Fábio Quartararo (Yamaha) foi quinto e Alex Rins sétimo.



Assim, Miguel Oliveira terá de disputar a Q1, onde vai tentar um dos dois primeiros lugares, que dão acesso à fase seguinte.



Durante a tarde disputa-se a corrida sprint.



O GP de Itália é a nona de 22 provas da temporada. Marc Márquez chega a esta prova no comando do campeonato, com 233 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 23.º, com três pontos.