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Miguel Oliveira foi 10.º nos primeiros treinos livres das Superbikes do Estoril
O português Miguel Oliveira (BMW) terminou hoje na 10.ª posição os primeiros treinos livres da ronda do Estoril do Mundial de Superbikes, penúltima prova do Campeonato do Mundo de motociclismo, liderados pelo italiano Nicolò Bulega (Ducati), já campeão.
O piloto natural de Almada completou 17 voltas e registou como melhor tempo 1.36,490 minutos, ficando a 0,944 segundos de Bulega, que rodou em 1.35,546.
O italiano Alberto Surra (Ducati) terminou em segundo, a apenas 0,052 segundos do compatriota, com uma melhoria na parte final da sessão que relegou o espanhol Iker Lecuona (Ducati) para terceiro, a 0,379 do seu companheiro de equipa.
Oliveira chegou a liderar a tabela de tempos nos primeiros minutos e terminou como o melhor representante da BMW, à frente do italiano Danilo Petrucci, seu companheiro de equipa, que foi 17.º, a 1,392 segundos de Bulega.
O português ficou a 0,110 segundos do nono classificado, o italiano Yari Montella (Ducati), numa sessão em que os primeiros 12 pilotos terminaram separados por menos de um segundo.
Bulega, que assegurou o título mundial na ronda anterior, em Cremona, em Itália, iniciou a penúltima jornada da temporada com o melhor tempo, enquanto Surra confirmou a competitividade demonstrada na prova italiana, onde alcançou o primeiro pódio no campeonato.
Lecuona, vencedor das três corridas de Cremona, completou um trio da frente integralmente composto por pilotos da Ducati.
O britânico Alex Lowes (Bimota) foi quarto, a 0,538 segundos do mais rápido, seguido do espanhol Xavi Vierge (Yamaha), que também melhorou nos últimos minutos para terminar em quinto, a 0,601.
Vierge relegou o espanhol Álvaro Bautista (Ducati) para sexto, embora o bicampeão mundial tenha conseguido a sua melhor classificação da temporada numa primeira sessão de treinos livres.
A sessão decorreu com pista seca e ficou marcada por quedas do britânico Tommy Bridewell (Ducati), na curva 10, e do norte-americano Garrett Gerloff (Kawasaki), na curva sete.
Oliveira volta à pista ainda hoje, às 15:00, para os segundos treinos livres da 11.ª e penúltima ronda do campeonato.
No sábado, a qualificação Superpole disputa-se às 11:15 e a primeira corrida às 15:30. No domingo, a corrida Superpole começa às 11:10 e a segunda corrida principal às 15:30.
O italiano Alberto Surra (Ducati) terminou em segundo, a apenas 0,052 segundos do compatriota, com uma melhoria na parte final da sessão que relegou o espanhol Iker Lecuona (Ducati) para terceiro, a 0,379 do seu companheiro de equipa.
Oliveira chegou a liderar a tabela de tempos nos primeiros minutos e terminou como o melhor representante da BMW, à frente do italiano Danilo Petrucci, seu companheiro de equipa, que foi 17.º, a 1,392 segundos de Bulega.
O português ficou a 0,110 segundos do nono classificado, o italiano Yari Montella (Ducati), numa sessão em que os primeiros 12 pilotos terminaram separados por menos de um segundo.
Bulega, que assegurou o título mundial na ronda anterior, em Cremona, em Itália, iniciou a penúltima jornada da temporada com o melhor tempo, enquanto Surra confirmou a competitividade demonstrada na prova italiana, onde alcançou o primeiro pódio no campeonato.
Lecuona, vencedor das três corridas de Cremona, completou um trio da frente integralmente composto por pilotos da Ducati.
O britânico Alex Lowes (Bimota) foi quarto, a 0,538 segundos do mais rápido, seguido do espanhol Xavi Vierge (Yamaha), que também melhorou nos últimos minutos para terminar em quinto, a 0,601.
Vierge relegou o espanhol Álvaro Bautista (Ducati) para sexto, embora o bicampeão mundial tenha conseguido a sua melhor classificação da temporada numa primeira sessão de treinos livres.
A sessão decorreu com pista seca e ficou marcada por quedas do britânico Tommy Bridewell (Ducati), na curva 10, e do norte-americano Garrett Gerloff (Kawasaki), na curva sete.
Oliveira volta à pista ainda hoje, às 15:00, para os segundos treinos livres da 11.ª e penúltima ronda do campeonato.
No sábado, a qualificação Superpole disputa-se às 11:15 e a primeira corrida às 15:30. No domingo, a corrida Superpole começa às 11:10 e a segunda corrida principal às 15:30.