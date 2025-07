Miguel Oliveira foi 13.º na corrida sprint da República Checa

O piloto natural de Almada, que largou do 17.º lugar, terminou a 7,081 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 0,798 segundos, com o italiano Enea Bastianini (KTM) em terceiro, a 1,324 segundos.



A quinta vitória consecutiva em corridas sprint esta temporada de Marc Márquez ainda esteve alguns minutos em dúvida devido a uma investigação à pressão dos pneus da sua Ducati, mas os valores acabaram por ser confirmados e o triunfo ratificado.



O líder do campeonato largou da segunda posição da grelha, atrás do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), mas rapidamente saltou para o comando.



Já o seu irmão Alex Márquez (Ducati) deixou a mota patinar e afundou-se no pelotão, descendo ao 19.º lugar.



Os dois eram os únicos que tinham pontuado em todas as corridas sprint realizadas até ao momento, mas Alex acabaria na 17.ª posição e, com isso, deixou o irmão sozinho nessa contabilidade.



Já Miguel Oliveira arrancou bem, subiu ao 13.º lugar, mas acabaria ultrapassado pelo australiano Jack Miller (Yamaha).



Num fim de semana em que a imprensa internacional tem dada como certa a saída do português da equipa Prima Pramac no final desta temporada, podendo ficar como piloto de testes no próximo ano, Oliveira acabaria por subir um lugar com a queda do italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati), terminando em 13.º.



Lá na frente, Marc Márquez construiu uma liderança confortável, de mais de três segundos, mas a equipa avisou-o que a pressão dos pneus estava demasiado baixa.



“Tentei aumentar a temperatura dos pneus com travagens mais fortes, mas achei que era demasiado arriscado. Então decidi esperar pelo Pedro Acosta e seguir colado a ele”, explicou Márquez, no final.



Nas últimas voltas, já com a pressão dentro dos limites legais, voltou a atacar, para cortar a meta em primeiro lugar e aumentar ainda mais a liderança no Mundial de pilotos.



O piloto catalão chegou a Brno com 83 pontos de vantagem sobre o irmão, mas deixa a corrida sprint com 356 pontos, mais 95 do que Alex, que é segundo no campeonato.



Miguel Oliveira é 22.º, com seis.



No domingo disputa-se a corrida principal.