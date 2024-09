Miguel Oliveira foi 16.º nos treinos do Grande Prémio da Emilia Romagna

O piloto natural de Almada realizou a sua melhor volta em 1.31,668 minutos, terminando a 1,382 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que estabeleceu um novo recorde no circuito de Misano.



O bicampeão mundial fez a melhor volta em 1.30,286, batendo o anterior melhor registo, que já lhe pertencia, desde o Grande Prémio de San Marino de há duas semanas, neste mesmo circuito (1.30,685).



Bagnaia bateu o líder do campeonato, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi segundo classificado, por 0,198 segundos, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 0,299.



Desta forma, Miguel Oliveira terá de disputar a primeira fase da qualificação, a Q1, no sábado, de forma a tentar um dos dois lugares que garantem a passagem à Q2, também no sábado, fase em que os mais rápidos discutem a 'pole position'.



Ainda no sábado disputa-se a corrida sprint.



O Grande Prémio da Emilia Romagna é a 14.ª prova da temporada e substitui a corrida do Cazaquistão, cancelado.



Martin lidera o campeonato, com 312 pontos, sete de vantagem para Bagnaia, enquanto Oliveira é 13.º, com 65.