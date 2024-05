Miguel Oliveira garante vaga na Q2 do GP de Itália

Oliveira, que tinha sido 17.º nos treinos livres da manhã, fez a sua melhor volta em 1.45,340 minutos, ficando a apenas 0,402 segundos do mais rápido do dia, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).



O espanhol Alex Rins (Yamaha) foi o segundo classificado, a 0,273 segundos do bicampeão em título, com o também espanhol Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 0,388.



Com este resultado, Miguel Oliveira garantiu, pela segunda vez esta temporada, a passagem direta à segunda fase da qualificação, que se disputa no sábado e que congrega os 10 mais rápidos dos treinos cronometrados de hoje. A esses juntam-se os dois melhores da Q1, que se disputa também no sábado.



Desta forma, o piloto natural de Almada evita o desgaste provocado por ter de disputar uma sessão extra.



Na jornada de hoje, o espanhol Pol Espargaró, piloto convidado da KTM, igualou o recorde de velocidade máxima atingido em MotoGP, com 366,1 km/h, registo inicialmente conseguido pelo sul-africano Brad Binder (KTM) em 2023.



O GP de Itália é a sétima ronda da temporada, à qual o espanhol Jorge Martin (Ducati) chega na liderança do campeonato, com 155 pontos, mais 39 do que Bagnaia, que é segundo.



Hoje, Jorge Martin foi o sétimo mais rápido, a 0,467 segundos de Bagnaia.



Para sábado estão previstas ainda a segunda sessão de treinos livres, as duas fases da qualificação e a corrida sprint.