Miguel Oliveira no pódio da primeira corrida de Superbikes no Algarve

Miguel Oliveira conquistou o primeiro pódio no Mundial de Superbikes, ao terminar a primeira das duas corridas do fim de semana no Algarve na terceira posição.

Oliveira, que arrancou da quarta posição, cortou a meta a 4,815 segundos do vencedor, o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que somou o quarto triunfo da temporada, com o espanhol Iker Lecuona (Ducati) na segunda posição, a 2,522 segundos do vencedor.Este é o primeiro pódio do piloto português no Mundial de Superbikes, o campeonato para motas derivadas de série ao qual chegou no início da temporada após 14 anos no Mundial de velocidade.Miguel Oliveira partiu da quarta posição da grelha. Após as escaramuças iniciais, baixou ao quinto posto. Foi sol de pouca dura, porque, ainda antes do final da segunda volta, já tinha recuperado o quarto lugar.Até que, na quinta volta das 20 previstas, o italiano Yari Montella (Ducati) caiu na curva cinco do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), baixando para a cauda do pelotão e abrindo as portas do pódio ao piloto português, na segunda ronda da temporada.Daí em diante, o piloto luso da BMW tentou encurtar distâncias para Iker Lecuona. Ainda conseguiu chegar a cerca de um segundo do espanhol, mas, nas últimas voltas, os pneus deram de si e Oliveira acabaria a 2,293 segundos do espanhol, que este ano trocou a Honda pela Ducati."Estou muito feliz por conseguir um pódio aqui. Era o objetivo desde o início do fim de semana. Não consigo agradecer o suficiente pelo apoio. Aceito o terceiro lugar. O último setor está a matar-nos. É uma boa recompensa para a equipa", disse, nas entrevistas antes da cerimónia do pódio.Com estes resultados, Miguel Oliveira sobe três lugares no campeonato e é, agora, quarto classificado, com 33 pontos, a 54 do líder, Nicolò Bulega, que tem 87.No domingo, disputa-se a corrida de superpole, de manhã, que definirá a grelha de partida para a corrida principal da tarde, a segunda deste fim de semana.