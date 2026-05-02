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Miguel Oliveira no pódio na corrida húngara do Mundial de Superbikes
O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou hoje na terceira posição a primeira das duas corridas do fim de semana da prova húngara do Mundial de Superbikes, quarta ronda deste Campeonato do Mundo para motas de série.
Oliveira, que largou da quarta posição da grelha, cortou a meta a 10,046 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que bateu o companheiro de equipa, o espanhol Iker Lecuona (Ducati), por 2,538.
Com este triunfo, o 14.º seguido, Bulega bateu o recorde de triunfos consecutivos nas Superbikes, que pertencia ao turco Toprak Razgatluioglu, agora no Mundial de MotoGP (tinha 13).
Esta foi a 30.ª vitória do piloto italiano na carreira, tendo somado por vitórias todas as corridas disputadas esta temporada, somando-as aos triunfos nas últimas provas de 2025, no Estoril e em Espanha.
“É incrível. Estou muito satisfeito por atingir este recorde. Concentrei-me na corrida e não em batê-lo”, disse Bulega, que espera, ainda, algum trabalho da equipa pois ainda não está “a gosto com a mota”, numa pista que considera “a pior do campeonato” para as suas características.
O piloto da Ducati largou da 'pole position', depois de na véspera ter sido batido por Lecuona nos treinos livres.
Miguel Oliveira, que conseguira o quarto melhor tempo durante a manhã, fez uma boa partida mas acabou tocado pelo italiano Yari Montella (Ducati) na primeira curva, perdendo o embalo conseguido até então.
“Travei tarde, mas o Montella travou muito mais tarde e tive de corrigir a trajetória e perder as duas posições que tinha ganho no arranque”, explicou o português, em declarações à SportTV.
O piloto luso ainda baixou à quinta posição três voltas depois, ao ser ultrapassado por Lecuona, que tinha partido atrás de si.
Imprimindo um ritmo vivo, Miguel Oliveira acabaria por ultrapassar Yari Montella e o italiano Alberto Surra (Ducati) para chegar à terceira posição, resistindo aos ataques dos adversários até final.
“Foi uma corrida difícil, como sempre. Contra estas Ducati não é nada fácil, sobretudo quando os pneus começam a ficar usados, em que eles têm mais para dar, sobretudo os dois oficiais”, explicou.
Com estes resultados, Bulega cimentou o primeiro lugar do campeonato, agora com 211 pontos, contra os 137 de Iker Lecuona, que é segundo. “Esperava mais desta corrida”, admitiu o piloto espanhol.
Miguel Oliveira é quarto, com 85 pontos, a quatro do terceiro, o britânico Sam Lowes (Ducati).
Este foi o quarto pódio de Miguel Oliveira no ano de estreia no Mundial de Superbikes, depois dos três conseguidos nas três corridas disputadas em Portimão, na segunda ronda.
No domingo, disputa-se a corrida de Superpole, que definirá a grelha de partida para a segunda corrida principal do fim de semana.
Com este triunfo, o 14.º seguido, Bulega bateu o recorde de triunfos consecutivos nas Superbikes, que pertencia ao turco Toprak Razgatluioglu, agora no Mundial de MotoGP (tinha 13).
Esta foi a 30.ª vitória do piloto italiano na carreira, tendo somado por vitórias todas as corridas disputadas esta temporada, somando-as aos triunfos nas últimas provas de 2025, no Estoril e em Espanha.
“É incrível. Estou muito satisfeito por atingir este recorde. Concentrei-me na corrida e não em batê-lo”, disse Bulega, que espera, ainda, algum trabalho da equipa pois ainda não está “a gosto com a mota”, numa pista que considera “a pior do campeonato” para as suas características.
O piloto da Ducati largou da 'pole position', depois de na véspera ter sido batido por Lecuona nos treinos livres.
Miguel Oliveira, que conseguira o quarto melhor tempo durante a manhã, fez uma boa partida mas acabou tocado pelo italiano Yari Montella (Ducati) na primeira curva, perdendo o embalo conseguido até então.
“Travei tarde, mas o Montella travou muito mais tarde e tive de corrigir a trajetória e perder as duas posições que tinha ganho no arranque”, explicou o português, em declarações à SportTV.
O piloto luso ainda baixou à quinta posição três voltas depois, ao ser ultrapassado por Lecuona, que tinha partido atrás de si.
Imprimindo um ritmo vivo, Miguel Oliveira acabaria por ultrapassar Yari Montella e o italiano Alberto Surra (Ducati) para chegar à terceira posição, resistindo aos ataques dos adversários até final.
“Foi uma corrida difícil, como sempre. Contra estas Ducati não é nada fácil, sobretudo quando os pneus começam a ficar usados, em que eles têm mais para dar, sobretudo os dois oficiais”, explicou.
Com estes resultados, Bulega cimentou o primeiro lugar do campeonato, agora com 211 pontos, contra os 137 de Iker Lecuona, que é segundo. “Esperava mais desta corrida”, admitiu o piloto espanhol.
Miguel Oliveira é quarto, com 85 pontos, a quatro do terceiro, o britânico Sam Lowes (Ducati).
Este foi o quarto pódio de Miguel Oliveira no ano de estreia no Mundial de Superbikes, depois dos três conseguidos nas três corridas disputadas em Portimão, na segunda ronda.
No domingo, disputa-se a corrida de Superpole, que definirá a grelha de partida para a segunda corrida principal do fim de semana.