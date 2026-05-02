Miguel Oliveira no pódio na corrida húngara do Mundial de Superbikes

Oliveira, que largou da quarta posição da grelha, cortou a meta a 10,046 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que bateu o companheiro de equipa, o espanhol Iker Lecuona (Ducati), por 2,538.



Com este triunfo, o 14.º seguido, Bulega bateu o recorde de triunfos consecutivos nas Superbikes, que pertencia ao turco Toprak Razgatluioglu, agora no Mundial de MotoGP (tinha 13).



Esta foi a 30.ª vitória do piloto italiano na carreira, tendo somado por vitórias todas as corridas disputadas esta temporada, somando-as aos triunfos nas últimas provas de 2025, no Estoril e em Espanha.



“É incrível. Estou muito satisfeito por atingir este recorde. Concentrei-me na corrida e não em batê-lo”, disse Bulega, que espera, ainda, algum trabalho da equipa pois ainda não está “a gosto com a mota”, numa pista que considera “a pior do campeonato” para as suas características.



O piloto da Ducati largou da 'pole position', depois de na véspera ter sido batido por Lecuona nos treinos livres.



Miguel Oliveira, que conseguira o quarto melhor tempo durante a manhã, fez uma boa partida mas acabou tocado pelo italiano Yari Montella (Ducati) na primeira curva, perdendo o embalo conseguido até então.



“Travei tarde, mas o Montella travou muito mais tarde e tive de corrigir a trajetória e perder as duas posições que tinha ganho no arranque”, explicou o português, em declarações à SportTV.



O piloto luso ainda baixou à quinta posição três voltas depois, ao ser ultrapassado por Lecuona, que tinha partido atrás de si.



Imprimindo um ritmo vivo, Miguel Oliveira acabaria por ultrapassar Yari Montella e o italiano Alberto Surra (Ducati) para chegar à terceira posição, resistindo aos ataques dos adversários até final.



“Foi uma corrida difícil, como sempre. Contra estas Ducati não é nada fácil, sobretudo quando os pneus começam a ficar usados, em que eles têm mais para dar, sobretudo os dois oficiais”, explicou.



Com estes resultados, Bulega cimentou o primeiro lugar do campeonato, agora com 211 pontos, contra os 137 de Iker Lecuona, que é segundo. “Esperava mais desta corrida”, admitiu o piloto espanhol.



Miguel Oliveira é quarto, com 85 pontos, a quatro do terceiro, o britânico Sam Lowes (Ducati).



Este foi o quarto pódio de Miguel Oliveira no ano de estreia no Mundial de Superbikes, depois dos três conseguidos nas três corridas disputadas em Portimão, na segunda ronda.



No domingo, disputa-se a corrida de Superpole, que definirá a grelha de partida para a segunda corrida principal do fim de semana.



