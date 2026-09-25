Miguel Oliveira nono nos treinos de prova italiana que pode dar título a Bulega

O espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi o mais rápido, com uma volta em 1.28,108 minutos, à frente dos italianos Bulega, segundo, a 0,254 segundos, e Alberto Surra (Ducati), terceiro, a 0,461.



Oliveira registou a sua melhor marca na sessão da tarde, em 1.28,922 minutos, ficando a 0,814 segundos de Lecuona e a apenas nove milésimas do norte-americano Garrett Gerloff (Kawasaki), oitavo classificado.



O piloto português completou 37 voltas no conjunto das duas sessões e melhorou em 0,334 segundos o tempo obtido de manhã, quando tinha rodado em 1.29,256 minutos.



Depois das dificuldades sentidas nas rondas de Donington Park e Magny-Cours, a BMW trabalhou na ergonomia da mota do português para lhe proporcionar maior confiança.



Oliveira foi o melhor representante da marca alemã, com o companheiro de equipa, o italiano Danilo Petrucci, a terminar em 21.º entre os 22 participantes, com 1.30,017 minutos.



As Ducati ocuparam os sete primeiros lugares da classificação combinada, numa jornada em que Lecuona liderou ambas as sessões e Bulega sofreu duas quedas, apesar do segundo melhor tempo.



O líder do campeonato caiu na curva 10 durante os treinos da manhã e na curva oito à tarde, abandonando ambos os locais pelo próprio pé. O segundo acidente impediu-o de regressar à pista nessa sessão.



“Não consegui pilotar como queria. Sabemos porquê, por isso estou confiante de que voltarei ao meu nível”, afirmou Bulega.



O italiano pode assegurar o título já na primeira corrida, no sábado, caso some mais 15 pontos do que Lecuona, seu companheiro de equipa e adversário na discussão do campeonato.



Se a decisão ficar adiada, Bulega poderá garantir o campeonato no domingo, sendo que um total de 40 pontos nas três corridas de Cremona lhe assegura o título, independentemente dos resultados do espanhol.



O circuito recebe o Mundial de Superbikes pela terceira vez. Em 2025, Bulega venceu as três corridas, tendo também conquistado a ‘pole position’, como já fizera em 2024.



