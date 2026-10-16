Miguel Oliveira nono nos treinos livres de Superbikes em Jerez

Oliveira registou a sua melhor volta em 1.38,903 minutos, na sessão da tarde, ficando a 0,748 segundos de Bulega, que estabeleceu o melhor tempo do dia durante a manhã, em 1.38,155. O britânico Sam Lowes (Ducati) terminou o dia em segundo, a 0,252 segundos, enquanto o espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi terceiro, a 0,334.



O piloto português foi um dos que melhoraram na segunda sessão, passando de 1.39,342, que lhe valeu o décimo lugar nos primeiros treinos, para um registo inferior em 0,439 segundos.



Na sessão da tarde, Oliveira foi sétimo, a 0,594 segundos de Bulega, depois de completar 22 voltas, ficando a apenas 0,005 segundos do italiano Yari Montella (Ducati), sexto.



Bulega, já campeão mundial, foi o mais rápido nas duas sessões, embora sem melhorar à tarde o registo matinal, numa jornada em que a temperatura do asfalto passou de 27 para 43 graus.



O companheiro de equipa do português, o italiano Danilo Petrucci, também melhorou na segunda sessão, terminando em 14.º na classificação combinada, com 1.39,504 minutos.



Os treinos da tarde foram interrompidos por bandeira vermelha após uma queda do britânico Jake Dixon (Honda), na curva nove, sem consequências físicas para o piloto, segundo a organização.



O espanhol Alvaro Bautista (Ducati) também caiu na mesma curva, já nos minutos finais, tendo regressado à pista.



Oliveira chega à ronda espanhola no 11.º lugar do campeonato, com 136 pontos, apenas um atrás de Bautista, depois de ter conquistado dois quartos lugares e um oitavo no Estoril, no último fim de semana.



Bulega soma 664 pontos e procura ampliar os recordes de vitórias e de pontos numa temporada, depois de ter elevado para 29 o número de triunfos nas 33 corridas já disputadas.



A jornada prossegue no sábado com os terceiros treinos livres, a qualificação e a primeira corrida, realizando-se no domingo a corrida Superpole e a segunda corrida principal.



