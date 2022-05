Miguel Oliveira parte de 15.º para o GP de Itália de MotoGP

O piloto natural de Almada fez a sua melhor volta em 1.48,231 minutos, um tempo que não lhe permitiu garantir a passagem à segunda fase da qualificação, disputada ao início da tarde.



O luso tinha sido o 14.º mais rápido no conjunto das três primeiras sessões de treinos livres, o que o obrigou a passar pela Q1.



No entanto, ainda antes da qualificação, disputou-se a quarta sessão de treinos livres, na qual os pilotos aproveitam para testar as afinações de corrida e, aí, o português foi o quarto mais rápido.



A sessão acabou por ser pouco proveitosa, pois a chuva começou a fazer-se sentir, impedindo os pilotos de rodarem mais voltas rápidas. Miguel Oliveira até foi o que rodou mais voltas, nove no total.



Na Q1, o piloto luso chegou a estar em segundo nos momentos finais da sessão, resultado que lhe dava a passagem à Q2, mas acabou suplantado pelo italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), pelo espanhol Marc Márquez (Honda), pelo australiano Jack Miller (Ducati) e pelo italiano Michele Pirro (Ducati).



A Q2 ficou marcada por uma queda sofrida por Márquez logo a abrir, na volta de saída das 'boxes', que destruiu a mota do piloto espanhol, que acabaria mesmo por se incendiar.



A sessão foi interrompida e, após o recomeço, assistiu-se à surpresa pois seria Di Giannantonio a conquistar a 'pole position', a primeira da sua carreira, com o tempo de 1.46,156 minutos.



O pódio foi mesmo italiano pois Marco Bezzecchi (Ducati) foi o segundo e Luca Marini (Ducati), meio-irmão de Valentino Rossi, o terceiro.



O francês Johann Zarco (Ducati) foi quarto, seguido de Francesco Bagnaia (Ducati), o que colocou cinco motas italianas nas cinco primeiras posições.



O francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão mundial em título, foi o sexto mais rápido e o melhor dos homens que não correm de Ducati.



Miguel Oliveira sai, assim, da quinta linha da grelha para esta oitava ronda do Mundial.



Após sete provas disputadas, Quartararo lidera, com 102 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 11.º, com 43.