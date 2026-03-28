Miguel Oliveira parte do quarto lugar para a primeira corrida de Superbikes no Autódromo do Algarve

O piloto luso, que se estreia neste campeonato após 14 temporadas no Mundial de Velocidade, fez a sua melhor volta do fim de semana em 1.39,068 minutos, ficando a 0,573 segundos do autor da 'pole position', o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que bateu o espanhol Iker Lecuona (Ducati) por 0,142 segundos, com Yani Montella (Ducati) em terceiro, a 0,438.



Bulega estabeleceu um novo recorde ao circuito algarvio, com o tempo de 1.38,495 minutos, baixando em 0,444 segundos o anterior melhor tempo, estabelecido em 2025 pelo turco Toprak Raztaglioglu, que trocou de campeonato com o português Miguel Oliveira.



"Cometi alguns erros, mas a volta foi muito boa. Tenho ainda de melhorar uns 2% para a corrida", disse o italiano, que destronou o companheiro de equipa do topo da tabela de tempos com uma 'volta-canhão'.



Os quatro primeiros classificados desta sessão de qualificação bateram, todos, o anterior recorde do circuito português, que estava fixado em 1.39,081 minutos, incluindo Miguel Oliveira.



O piloto luso tirou quase um segundo ao resultado conseguido em 2025 na qualificação para o GP de Portugal de MotoGP, que utiliza protótipos, ao invés do que acontece com as motas de Superbikes, que são derivadas dos modelos de série.



Ainda assim, ficou a cerca de duas décimas de segundo do tempo conseguido na qualificação para a corrida de MotoGP de 2020, que venceu com a KTM depois de largar da 'pole position'.



Miguel Oliveira ainda apanhou um susto esta manhã, na terceira sessão de treinos livres, ao sofrer uma pequena queda, sem consequências físicas para o piloto, que fechou essa sessão na terceira posição.



Abrem-se, por isso, boas perspetivas ao piloto português para a primeira das duas corridas do fim de semana desta segunda ronda do Mundial de Superbikes (de um total de 12 provas), marcada para as 15:30.