Miguel Oliveira penúltimo nos treinos cronometrados do GP do Japão

O piloto luso fez a sua melhor volta em 1.44,654 minutos, ficando a 1,461 segundos do mais rápido, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que bateu o espanhol Pedro Acosta (KTM) por 0,136 segundos, com o também espanhol Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 0,167.



O piloto espanhol pode sagrar-se campeão mundial de MotoGP pela sétima vez na sua carreira se conquistar três pontos ao segundo classificado no campeonato, o irmão Alex Márquez (Ducati), que hoje foi apenas 15.º.



Desta forma, terá de disputar a primeira fase da qualificação (Q1), no sábado, para tentar aceder à fase decisiva (Q2), onde se discute a pole position e à qual acedem os 10 mais rápidos desta sexta-feira e os dois melhores da Q1.



Marc Márquez passa a ser o único piloto a ter garantido acesso direto à Q2 em todas as provas disputadas esta temporada.



Quanto a Miguel Oliveira, que tinha sido um promissor 10.º classificado na sessão de treinos livres disputada anteriormente, sentiu dificuldades com os pneus da sua Yamaha na sessão de treinos cronometrados.



“Foi um dia difícil. Tinha tido boas sensações com a mota no início da sessão de treinos cronometrados mas, durante a tentativa de uma volta rápida, tive problemas com o equilíbrio da aderência. Para além disso, apanhei duas bandeiras amarelas, o que não ajudou”, explicou o piloto da Prima Pramac.



Miguel Oliveira considerou, mesmo, que o dia foi “um pouco desastroso”.



Sábado disputam-se as duas fases da sessão de qualificação e a corrida sprint, prevista para as 07:00 de Lisboa.