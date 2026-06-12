Miguel Oliveira regressa à competição com 17.º lugar nos treinos em Misano

Oliveira, que ainda passou por nova avaliação médica depois da primeira sessão, terminou o dia com o registo de 1.33,645 minutos, terminando a 1,410 segundos do mais rápido, o italiano Niccolo Bulega (Ducati).



O espanhol Iker Lecuona (Ducati), que ainda sofreu uma pequena queda, ficou em segundo, a 0,166 do companheiro de equipa, com o italiano Yari Montella (Ducati) em terceiro, a 0,576.



Sábado disputa-se a sessão de qualificação, durante a manhã, com a tarde reservada à primeira das duas corridas longas do fim de semana.



Niccolo Bulega, que que venceu todas as 18 corridas disputadas já esta temporada, lidera o campeonato com 372 pontos.



Miguel Oliveira é nono, com 85.