Miguel Oliveira regressou à competição no GP de França de MotoGP

O piloto natural de Almada, que sofreu uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo na corrida sprint do GP da Argentina, segunda prova do campeonato, a 15 de março, esteve quase dois meses afastado das pistas.



Hoje, terminou os treinos cronometrados na 21.ª posição, a 2,470 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o francês Fabio Quartararo (Yamaha), segundo, por 0,177 segundos, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), terceiro, por 0,184.



Márquez parece já recuperado da queda que o afastou da luta pelo pódio na prova anterior, o GP de Espanha, e hoje bateu mesmo o recorde do circuito francês, com o tempo de 1.29,855 minutos, roubando quase uma décima ao anterior máximo, do espanhol Jorge Martín (1.29,919).



Já na sessão da manhã, de treinos livres, Miguel Oliveira tinha terminado no 21.º lugar.



O piloto luso procura, agora, reencontrar o ritmo e a forma física perdidos com a paragem a que esteve sujeito, devido à lesão provocada pela queda quando foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) na Argentina.



O líder do campeonato, Alex Márquez (Ducati), foi apenas quinto classificado na sessão da tarde, que garantiu aos 10 mais rápidos a passagem direta à segunda fase da qualificação.



Miguel Oliveira terá, no sábado, de disputar a primeira das duas fases, a Q1, que dá acesso à fase seguinte aos dois mais rápidos.



Ainda no sábado, mas à tarde, disputa-se a corrida sprint.



O GP de França é a sexta prova do Mundial de MotoGP.