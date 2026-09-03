Miguel Oliveira renova com BMW





(Com Lusa)

Miguel Oliveira, de 31 anos, vai cumprir a segunda temporada aos comandos da BMW M 1000 RR, ao serviço da equipa oficial ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, depois de se ter estreado no campeonato em 2026, após sete temporadas no MotoGP.“Prolongar o meu percurso com a BMW é um reflexo da confiança que construímos em conjunto e da nossa ambição partilhada para o futuro”, afirmou o piloto português, citado no comunicado da equipa bávara.Na temporada de estreia no Mundial de Superbikes, Miguel Oliveira alcançou, até ao momento, quatro pódios. Três foram conseguidos logo na segunda ronda do campeonato, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde terminou nos três primeiros lugares em todas as corridas do fim de semana.O piloto português falhou posteriormente duas rondas, em maio e junho, devido a uma lesão grave num ombro, sofrida numa queda no circuito de Balaton Park, na Hungria.Desde então, Oliveira tem trabalhado com a equipa na recuperação física e no regresso aos pódios, colaboração que a BMW decidiu agora prolongar por várias temporadas, sem divulgar a duração exata do novo contrato.“Lançámos as bases esta temporada, mas acredito que o melhor ainda está para vir. Estou entusiasmado por continuar este percurso em conjunto e por continuar a construir algo de que todos nos possamos orgulhar”, acrescentou Miguel Oliveira.O responsável máximo da BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, destacou a rápida adaptação do português ao novo campeonato, depois da passagem pelo MotoGP.“Estamos muito satisfeitos por continuar a nossa parceria com o Miguel nos próximos anos. Adaptou-se muito rapidamente ao nosso projeto nas Superbikes e tornou-se uma parte importante da equipa, dentro e fora da pista”, afirmou.Sven Blusch reconheceu que a lesão sofrida na Hungria representou “um contratempo”, mas mostrou-se convicto de que a equipa e o piloto podem “alcançar grandes feitos juntos esta temporada e nos próximos anos”.Miguel Oliveira iniciou a carreira no Mundial de velocidade em 2011 e chegou ao MotoGP em 2019, categoria na qual conquistou cinco vitórias antes de se transferir para o Mundial de Superbikes em 2026.A próxima ronda, a nona das 12 previstas, decorre este fim de semana, em França, no circuito de Magny Cours.Com oito provas já disputadas, o italiano Nicolo Bulega (Ducati) lidera o campeonato, com 491 pontos, no qual Miguel Oliveira é 10.º, com 106.