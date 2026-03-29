Miguel Oliveira repete terceiro lugar na segunda corrida de Superbikes em Portimão

Oliveira terminou a corrida desta tarde a 5,129 segundos do vencedor, o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que fez o pleno e venceu as três corridas disputadas no Algarve, com o espanhol Iker Lecuona (Ducati) na segunda posição, a 1,967.



Foi a 10.ª vitória consecutiva de Bulega no Mundial de Superbikes, numa série que se iniciou na segunda corrida do Estoril em 2025, na penúltima ronda da temporada passada.



Bulega é, apenas, o quarto piloto a conseguir 10 vitórias consecutivas. Seis delas aconteceram nas duas rondas já disputadas esta temporada, na Austrália e no Algarve.



Miguel Oliveira largou da terceira posição para esta derradeira corrida, depois de ter sido terceiro classificado esta manhã na corrida de Superpole. O português ultrapassou Lecuona, mas viu-se passado pelo britânico Alex Lowes (Bimota) na primeira travagem.



O português insistiu e acabaria por subir ao segundo lugar, mas, na terceira volta, o maior poderio da Ducati permitiu ao espanhol assumir a segunda posição, por troca com o português, que esta tarde sentiu mais dificuldades em conseguir estabilidade na sua mota devido ao vento.



Alex Lowes chegaria a estar a menos de três décimos de segundo do piloto português, mas Oliveira conseguia ganhar espaço para respirar no final da reta da meta e, sobretudo, nas primeiras travagens até à curva cinco do traçado algarvio.



Bulega confirmou a terceira vitória do fim de semana, sempre à frente de Lecuona e Miguel Oliveira.



“Nos desportos motorizados, são precisas muitas coisas conjugadas para estar bem. Agora estamos num bom momento”, frisou Bulega.



Com estes resultados, o italiano cimenta, ainda mais, a liderança no Mundial, com 124 pontos, contra os 68 de Iker Lecuona, que ascendeu à segunda posição. Miguel Oliveira deixa Portimão no quarto posto, com 56, a quatro do italiano Axel Bassani (Bimota).



“Como previa, ia ser uma corrida muito dura. Não tinha muito mais para dar. Deixei tudo na pista e o pneu traseiro também. Foi a corrida possível. Senti-me um pouco pior do que ontem, não sei se devido ao vento. Quando baixei para o segundo 41 estava completamente na reserva. Agora estou expectante para o que se possa seguir”, frisou o piloto português.



A próxima ronda será em Assen, nos Países Baixos, de 17 a 19 de abril.

