Miguel Oliveira sem explicação para a queda na corrida sprint

Em declarações difundidas pela equipa Trackhouse, Miguel Oliveira contou que perdeu “a frente no final da curva cinco”, de uma prova ganha pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).



“Tive um bom arranque e estava nos pontos, o que não era mau. Mas, de repente, perdi a frente da mota à saída da curva cinco e, pronto, foi tudo. Não me estava a sentir muito bem com a frente e mesmo a traseira perdeu desempenho após as primeiras voltas”, explicou o piloto natural de Almada.



Miguel Oliveira admite ter ficado “frustrado com a queda”, pois “não estava a atacar na travagem”, pelo que a queda não aconteceu “por causa dos travões”.



“Quanto muito, até estava a ser conservador, mas não o suficiente para evitar a queda”, lamentou o piloto da Trackhouse.



Oliveira sublinhou, no entanto, que “pelo menos” conseguiu “fazer tempos competitivos”.



No domingo, disputa-se a corrida principal desta sexta ronda da temporada.