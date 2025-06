Miguel Oliveira sente-se com confiança para o GP de Itália de MotoGP

“Depois dos últimos dias com a mota [em testes privados realizados em Espanha] sinto-me muito bem e confiante de que poderemos dar mais um importante passo em frente em termos de desempenho”, disse o piloto português, natural de Almada, em declarações divulgadas pela equipa Prima Pramac Yamaha.



Considerada “uma corrida caseira por muitos pilotos”, segundo frisou Miguel Oliveira, o GP de Itália acaba, por ser, também a prova em destaque para a equipa Prima Pramac, de origem transalpina, e para o próprio piloto luso, “a morar em Itália há vários anos”.



“Pilotar a Yamaha em Mugello traz uma dose extra de felicidade. Estamos a crescer juntos a cada corrida e estou muito motivado para ter um bom resultado este fim de semana”, concluiu o piloto de 30 anos.



Oliveira chega a esta nona ronda no 23.º lugar do campeonato, depois de ter falhado três provas por lesão, com três pontos.



O piloto português venceu em Mugello em 2015, ainda no Mundial de Moto3, tendo repetido o triunfo em 2018, já em Moto2. Em MotoGP foi segundo classificado em 2021, atrás de Fábio Quartararo (Yamaha).



O espanhol Marc Márquez (Ducati) lidera o Mundial de Pilotos, com 233.



Na sexta-feira, disputam-se os treinos livres e os cronometrados. Para sábado está reservada a qualificação e a corrida sprint e, para domingo, a corrida principal.