Miguel Oliveira termina corrida sprint do GP da Alemanha de MotoGP em 11.º

Oliveira, que largou do 12.º lugar, terminou a 19,486 segundos do vencedor, o espanhol Marc Marquez (Ducati), que bateu o italiano Marco Bezzechi (Aprilia) por 0,938 segundos, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 4,361 segundos.



Numa prova disputada com a pista molhada no circuito de Sachsenring, Miguel Oliveira teve um bom arranque, ganhou dois lugares mas, na confusão da primeira curva, acabou por baixar ao 13.º posto.



Em sentido contrário, o homem da pole position, Marc Márquez, saiu largo na segunda curva e acabou por descer ao quinto lugar.



Daí em diante o piloto espanhol encetou uma recuperação que terminou com a ultrapassagem a Marco Bezzechi na última volta, para conquistar a 10.ª vitória em 11 corridas sprints disputadas esta temporada, reforçando o comando do campeonato.



Boa prestação para as Yamaha, com Fábio Quartararo a subir ao degrau mais baixo do pódio.



“Foi incrível, nunca esperei terminar nesta posição. Não me sentia muito confortável com o piso molhado”, disse o francês.



Satisfeito estava, também, Marco Bezzechi, “por liderar a corrida tanto tempo”. “Mas é sempre difícil perder a batalha no fim mas foi um dia positivo para mim”, frisou.



Já Marc Márquez admitiu que não pensou no campeonato. “Cometi um erro, perdi algumas posições mas, passo a passo, recuperei o ritmo. Depois tentei forçar, quase perdia a traseira mas estou contente. Se amanhã estiver molhado teremos de respirar um pouco mais antes de ultrapassar alguém”, contou o espanhol.



Com estes resultados, Marc Márquez tem, agora, 78 pontos de vantagem no campeonato, pois o seu irmão Alex Márquez (Ducati), que o segundo na tabela de pontos, foi apenas oitavo.



Destaque ainda para a queda de Maverick Viñales (KTM) durante a qualificação, que o arreda do resto do fim de semana, e do italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) durante a corrida.



Domingo disputa-se a corrida principal.