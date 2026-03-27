Miguel Oliveira termina em oitavo treinos livres das Superbikes em Portimão

O luso fez a sua melhor volta em 1.40,685 minutos, terminando a 0,744 segundos do mais rápido, o britânico Sam Lowes (Ducati), que bateu o italiano Niccolo Bulega (Ducati) por 0,247 segundos, com o também italiano Yari Montella (Ducati) em terceiro, a 0,410 segundos.



Oliveira chega a esta segunda ronda do campeonato do mundo de Superbikes na sétima posição, com 17 pontos, e ambiciona um bom resultado perante o público português.



A estratégia passa, por isso, “por fazer uma boa qualificação”, no sábado, como admitiu à SportTV.



O piloto português, de 31 anos, que já venceu em Portimão em 2020, mas, então, aos comandos de uma MotoGP, sentiu dificuldades durante o segundo turno de testes com a aderência da roda traseira. “Temos de perceber o que aconteceu”, disse.



Oliveira acabou por ser o melhor dos pilotos BMW, pois o italiano Danilo Petrucci (BMW) não foi além do 13.º melhor registo do dia.



Já na primeira sessão, disputada esta manhã, Miguel Oliveira tinha terminado na 11.ª posição, a 0,766 segundos do mais rápido, que já tinha sido o britânico Sam Lowes.



O britânico Jonathan Rea (Honda), seis vezes campeão mundial de Superbikes, não foi além do 17.º posto, neste seu regresso ao campeonato após se ter retirado no final de 2025, agora para substituir o lesionado Jake Dixon, que fraturou um pulso na Austrália.



Depois de uma primeira sessão em que primeiro e segundo (Sam Lowes e Niccolo Bulega) ficaram separados por apenas 0,004 segundos, na sessão de treinos livres desta tarde, Lowes conseguiu destacar-se, ao ser o único a baixar o seu registo ao segundo 39 (1.39,941 minutos).



Para sábado está prevista mais uma sessão de treinos livres (09:40), antes da sessão de qualificação (11:15), que definirá a grelha de partida para a primeira das duas corridas do fim de semana, a disputar durante a tarde (15:30).



Esta é a segunda de 12 provas que compõem o Mundial de Superbikes, que voltará a Portugal em outubro, para 11.ª ronda, no Estoril (de 09 a 11).



