Miguel Oliveira termina `shakedown` de MotoGP em oitavo lugar

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou o ‘shakedown’ de MotoGP com o oitavo melhor tempo no final do terceiro dos três dias de sessões, que antecedem a primeira bateria de testes de pré-temporada de 2025.

O piloto luso fez a sua melhor volta ao circuito de Sepang, na Malásia, em 1.58,526 minutos, terminando a 0,732 segundos do mais rápido de domingo, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), o único a rodar no segundo 57 (fez 1.57,794 minutos).



O australiano Jack Miller (Yamaha) foi o segundo mais rápido, com 1.58,103 minutos, exatamente o mesmo tempo do terceiro mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Honda), que este ano assumiu o papel de piloto de testes da marca da asa dourada.



O ‘shakedown’ decorreu desde sexta até este domingo. Participaram os pilotos de testes das marcas, bem como os pilotos estreantes no campeonato este ano e os pilotos titulares dos construtores com piores resultados (Yamaha e Honda), que têm direito a mais dias de testes precisamente por causa disso.



Hoje, a Yamaha testou um novo quadro (chassis) nas motas de Quartararo e Alex Rins, bem como novas soluções aerodinâmicas.



Ao todo, rodaram 13 pilotos, com destaque para o japonês Ai Ogura, estreante da Aprilia na Trackhouse, a equipa onde esteve Miguel Oliveira. O piloto nipónico foi o quarto mais rápido do dia.



As equipas regressam à ação de 05 a 07 de fevereiro, também na Malásia, para uma bateria de testes de pré-temporada.