Miguel Oliveira termina treinos livres com 19.º tempo

O piloto natural de Almada, que tinha sido o 12.º mais rápido nos treinos livres da manhã, fechou o dia a 1,902 segundos do primeiro classificado, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o francês Johann Zarco (Honda) por 0,469 segundos, com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,530.



O dia ficou marcado por alguma chuva na parte inicial da sessão, que deixou a pista molhada, e pela queda aparatosa do japonês Ai Ogura (Aprilia) no treino matinal, que praticamente destruiu a sua mota.



O espanhol Jorge Martin (Aprilia), campeão em título, regressou hoje à competição, após o acidente sofrido no GP do Qatar, em abril, fechando o dia com o quinto melhor tempo, a 0,721 segundos de Marc Márquez.



Martin, que anunciou quinta-feira a permanência na Aprilia por mais um ano, tinha sido o 17.º classificado nos treinos livres da manhã.



Com estes resultados, Miguel Oliveira, que foi a pior das quatro Yamaha em prova, terá de passar pela primeira fase da qualificação (Q1), no sábado, de forma a tentar garantir uma das duas vagas para a Q2.



Para além da qualificação, para sábado está ainda reservada a corrida sprint, da parte da tarde.



Marc Márquez chega a esta ronda após quatro fins de semana consecutivos perfeitos, em que venceu a corrida sprint e a corrida principal. O espanhol lidera o Mundial de pilotos com 344 pontos, mais 83 do que o irmão Alex (Ducati), que é o segundo classificado.



Miguel Oliveira é o 23.º, com seis pontos.