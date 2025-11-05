Morreu Andrea De Adamich, antigo piloto de Fórmula 1

De Adamich nasceu em Trieste, em 1941, e estreou-se em competições automobilísticas e, três anos depois, em 1965, venceu o campeonato italiano de Fórmula 3, conquistando ainda os Europeus de turismos em 1966 e 1967, ao volante de um Alfa Romeo.



Em 1968, deu o ‘salto’ para a categoria ‘rainha’, na qual permaneceu durante cinco temporadas, ao serviço de grandes escuderias como Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, num total de 34 Grandes Prémios.



A sua carreira foi interrompida por um acidente na primeira volta do Grande Prémio da Grã-Bretanha de 1973, em Silverstone, onde ficou encarcerado no Brabham durante cerca de uma hora, na sequência de uma colisão que envolveu outros 10 carros e lhe provocou a fratura de ambas as pernas, bem como lacerações musculares.



O antigo piloto tornou-se comentador televisivo e responsável pela N.Technology, que preparava carros de competição, tendo sido agraciado pelo grau de comendador da Ordem de Mérito em 2022, uma das mais altas distinções civis em Itália.