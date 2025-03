Morreu Eddie patrão da Jordan da F1

Conhecido pelo seu sentido de humor, foi o patrão da equipa Jordan, nos anos de 1990 e 2000, pela qual correu Tiago Monteiro em 2005, sofria de um cancro agressivo na bexiga e na próstata, que se espalhou para a coluna e pélvis.



De acordo com o comunicado da família, Eddie Jordan “faleceu pacificamente, junto da sua família, na Cidade do Cabo”, ao início de quinta-feira.



“O EJ trouxe carisma, energia e um charme irlandês a todos os lugares aonde foi. Vamos todos sentir um enorme vazio sem a sua presença. Será lembrado por muita gente mas deixa-nos com muitas memórias que nos farão continuar a sorrir enquanto lidamos com a nossa dor”, lê-se,



Homem de negócios, natural da República da Irlanda, correu em karts e na Fórmula Ford.



Eddie Jordan venderia a sua equipa que, depois de vários proprietários, é, atualmente, a Aston Martin, que ainda milita no Grande Circo.



Jordan foi, também, comentador de Fórmula 1 e apresentador do famoso programa Top Gear.



“Estou muito triste, obviamente. Falei com ele há um ano e já estava bastante afetado. Sempre foi um otimista e um lutador. Infelizmente, este cancro foi muito agressivo e não aguentou”, disse Tiago Monteiro, em declarações à agência Lusa.