Moto GP. Miguel Oliveira falha prova do Catar

Numa publicação nas redes sociais, a equipa de Miguel Oliveira confirmou que o piloto de Almada continua a recuperar de ume lesão nos ligamentos do ombro, durante o Grande Prémio da Argentina, no dia 15 de março, depois de ter sido atingido por Aldeguer, na corrida de Sprint.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MotoGP™ (@motogp)

“Depois de ter sido submetido a novos exames para avaliar o progresso da recuperação do seu ombro esquerdo, a Prima Pramac lamenta informar que Miguel Oliveira infelizmente terá de falhar também o GP do Qatar”, anunciou a equipa pertencente à Yamaha. “Depois de ter sido submetido a novos exames para avaliar o progresso da recuperação do seu ombro esquerdo, a Prima Pramac lamenta informar que Miguel Oliveira infelizmente terá de falhar também o GP do Qatar”, anunciou a equipa pertencente à Yamaha.





No lugar de Miguel Oliveira vai competir o espanhol Augusto Fernandez. Estima-se que o regresso do português aconteça no fim-de-semana de 25 a 27 de abril, altura em que o Moto GP vai estar em Jerez de la Frontera, no Grande Prémio de Espanha.





(c/ Lusa)