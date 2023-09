MotoGP ao rubro com vitória de Bezzecchi na Índia; Oliveira 12.º

O piloto português cortou a meta, após as 21 voltas, a 29,088 segundos do vencedor, que deixou no segundo lugar o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 8,649 segundos, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 8,855.



Por seu lado, Bagnaia, líder do campeonato mundial e detentor do título, caiu a oito voltas do fim e tem agora apenas 13 pontos de vantagem sobre Jorge Martin e ainda 44 face a Bezzechi, que mostrou ser o mais forte no traçado de Buddh, perto de Nova Deli.



Ainda assim, Martin e Bagnaia até partiram melhor e engoliram Bezzecchi, que largou da ‘pole’, numa grelha sem o espanhol Alex Márquez (Ducati), com três costelas partidas, e o italiano Luca Marini (Ducati), com uma clavícula fraturada na sequência do incidente com Bezzecchi na corrida sprint, no sábado.



Bagnaia saltou para o comando ainda na primeira volta, com Bezzecchi na peugada. Ainda antes de cruzarem a meta pela primeira vez, o piloto da equipa de Valentino Rossi, a VR46, assumiu definitivamente o comando.



“Ontem fui atingido pelo Luca [Marini] e hoje queria a minha vingança. Este país e esta pista são incríveis”, disse Bezzecchi.



Bagnaia entreteve-se numa luta animada com Jorge Martin, até que, a oito voltas do final, perdeu a frente da sua Ducati e ficou fora de prova.



Martin, o piloto espanhol da Pramac, herdou o segundo lugar, que esteve em vias de perder para Fábio Quartararo na última volta, mas conseguiu segurar.



Jorge Martin recuperou, assim, 20 pontos e ficou a apenas 13 de Bagnaia (292 contra 279), com Bezzechi em terceiro, com 248, depois de cumpridas 13 das 20 corridas do Mundial de MotoGP.



O piloto madrileno fez uma corrida em esforço. Primeiro, teve de lidar com o fato, que se abriu em plena corrida. Depois, o calor deixou Martin sem forças no final, tendo mesmo de ser assistido pelo médico do campeonato antes da cerimónia do pódio depois de desfalecer na zona de entrevistas rápidas.



A Yamaha e a Honda mostraram melhorias neste circuito indiano. Se Quartararo subiu ao pódio pela segunda vez este ano (tinha sido terceiro no Texas), o espanhol Joan Mir (Honda) foi quinto, enquanto Marc Márquez (Honda) acabou em nono, recuperando de uma queda sofrida quando era quarto.



Miguel Oliveira, que partiu do 17.º lugar da grelha, esteve em luta com o espanhol Pol Espargaró (GasGas), ficando a apenas meio segundo do japonês Takaaki Nakagami (Honda), que foi 11.º. No Campeonato, é 13.º, com 69 pontos.



A 14.ª ronda disputa-se já no próximo fim de semana, em Motegi, no Japão.