MotoGP em Portugal pelo menos até 2029





(Com Lusa)





“Confirmado: MotoGP vai continuar a ser corrido em Portugal até 2029”, lê-se numa mensagem na rede social X do campeonato, que vai passar pelo Autódromo Internacional do Algarve (AIA) de 20 a 22 de novembro, na penúltima etapa da temporada.O GP de Portugal está, de forma ininterrupta, no campeonato mundial de velocidade desde 2020, no AIA, depois de 13 edições (entre 2000 e 2011) no Autódromo do Estoril, sendo que a primeira edição, em 1987, ocorreu em Jarama, em Espanha.