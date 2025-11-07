MotoGP Portugal. Ação arranca com treinos livres em Portimão

O dia começa com os treinos livres das motas elétricas, a partir das 8:30 horas. Seguem-se os treinos livres de Moto3 e os de Moto2, antes de a categoria ‘rainha’, em que milita o português Miguel Oliveira (Yahama), entrar em ação, a partir das 10:45 horas.



O programa repete-se da parte da tarde, a partir das 12:35 horas, com o pelotão das MotoGP a entrar novamente em ação a partir das 15:00 horas, com os treinos cronometrados.



A jornada encerra a partir das 17:00 horas, com a qualificação do MotoE, campeonato de motas elétricas.



Para sábado está prevista a qualificação e a corrida sprint de MotoGP, com as corridas principais a decorrerem no domingo.



O espanhol Marc Márquez (Ducati), já matematicamente campeão desde o GP do Japão, está ausente desta jornada devido a lesão.



