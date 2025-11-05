MotoGP Portugal. Álex Márquez quer subir ao pódio em Portimão

Com o segundo lugar matematicamente garantido, o piloto da Gresini Racing, equipa satélite da Ducati, que venceu a última corrida, na Malásia, advertiu que cada Grande Prémio é diferente, adiantando que gosta muito do circuito de Portimão.



“Portimão é um circuito exigente para os pilotos e também para as motos. Esperamos aproveitar um fim de semana com bom tempo. Creio que as expectativas realistas são tentar estar no pódio e, a partir daí, se for possível, procurar a vitória”, disse Álex Márquez, à margem de uma sessão de autógrafos, em Aveiro.



O piloto número ‘73’ afirmou estar muito feliz por estar em Portugal, país com quem disse ter “um grande vínculo”, e falou também sobre o facto de este ser o último Grande Prémio de Portugal para Miguel Oliveira em MotoGP e o seu futuro em Superbikes.



“É verdade que quando sais do MotoGP é difícil voltar, mas não há nada impossível. Acho que ele [Miguel Oliveira] também pode fazer uma carreira muito boa nas Superbikes. Vai estar com uma moto competitiva e seguramente vai lutar pelo título no próximo ano e a partir daí o futuro se verá”, afirmou.



Questionado sobre o seu irmão, o campeão do mundo Marc Márquez, que não participa nas duas últimas corridas da temporada (Portugal e Valência) devido a uma lesão no ombro, Álex disse que ele está a recuperar para estar bem em 2026.



“Ele está muito tranquilo. Ganhou o que tinha a ganhar e agora tem de recuperar bem o ombro”, declarou.



Quanto à próxima temporada, em que, pela primeira vez, vai poder pilotar uma moto de fábrica idêntica à do seu irmão, Álex promete uma luta até ao final pelo título de campeão.



“Este ano entre a Ducati 24 e a Ducati 25 [as versões do ano passado e a atual] não havia muita diferença - eram detalhes muito pequenos - o que nos permitiu lutar até ao final pelo título e ser vice-campeão do mundo. Na próxima temporada, teremos as mesmas armas e não há desculpas. Temos que lutar até ao final pelo título”, afirmou.



Às 10:30, cerca de uma centena de pessoas aguardava pela oportunidade de pedir um autógrafo ao vice-campeão de MotoGP e a possibilidade de ver a Ducati Desmosedici GP24, que o piloto espanhol utiliza esta temporada, numa iniciativa promovida em parceria com a marca portuguesa OLI, uma das principais patrocinadoras da equipa Gresini Racing.



A reta final da temporada 2025 reserva ainda duas provas: o Grande Prémio de Portugal, em Portimão, entre quinta-feira e domingo, e o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, no Circuito Ricardo Tormo, de 14 a 16 de novembro, que encerrará oficialmente o Mundial.