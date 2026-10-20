MotoGP: terminou a temporada para Razgatlioglu





(Com Lusa)

A intervenção ao ombro direito está marcada para 26 de outubro, em Milão, depois de novos exames terem confirmado que a lesão sofrida numa queda no circuito de Mandalika exige tratamento cirúrgico.O piloto turco, que este ano substituiu o português Miguel Oliveira na equipa Pramac, ficará afastado do Grande Prémio da Austrália, em Phillip Island, e das restantes provas do campeonato, para se concentrar na recuperação.A Yamaha e a Pramac preveem que o espanhol Augusto Fernández, piloto de testes do construtor japonês, substitua Razgatlioglu nas próximas corridas.“Após novas avaliações médicas na sequência da queda em Mandalika, ficou claro que a lesão no ombro é mais grave do que inicialmente pensávamos”, explicou o turco, citado no comunicado da equipa.Razgatlioglu sublinha que a operação tem como objetivo “recuperar totalmente” da lesão.“Depois de consultar os médicos e as pessoas mais próximas, estamos convencidos de que é o passo certo para o meu futuro”, acrescentou.O piloto manifestou particular desilusão por não poder competir em Phillip Island, um dos seus circuitos favoritos, onde viveu momentos marcantes durante a carreira no Mundial de Superbikes.“Estava entusiasmado com a oportunidade de correr aqui numa mota de MotoGP, o que torna esta situação ainda mais difícil de aceitar”, afirmou.Com 17 provas já disputadas, o piloto turco ocupa a 21.ª posição do campeonato, apenas com 18 pontos, contra os 355 do líder, o espanhol Jorge Martin (Yamaha).Razgatlioglu irá falhar cinco rondas, a começar pelo GP da Austrália deste fim de semana, seguindo-se Malásia, Qatar, Portugal e Valência.