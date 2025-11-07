MotoGP/Portugal. Alex Márquez lidera treinos livres e Miguel Oliveira 20.º

Alex Márquez, que já assegurou matematicamente o segundo lugar do campeonato, terminou a sessão com o tempo de 1.39,145 minutos, deixando na segunda posição o italiano Marco Bezzechi (Aprilia), a 0,196 segundos, com o australiano Jack Miller (Yamaha) em terceiro, a 0,233.



O português Miguel Oliveira, que se despede da categoria rainha do motociclismo mundial antes de rumar ao Campeonato do Mundo de Superbikes a partir de 2026, foi o 20.º classificado entre os 22 pilotos presentes, a 1,712 segundos do mais rápido.



Ausentes da prova lusa, que vai já na 21.ª edição, estão os espanhóis Jorge Martin (Aprilia), campeão em título e vencedor da edição de 2024, o já campeão de 2025 Marc Márquez (Ducati) e Maverick Viñales (KTM), todos por lesão.



Jorge Martin é substituído pelo piloto de testes Lorenzo Salvadori, enquanto Viñales é substituído pelo espanhol Pol Espargaró, piloto de testes da KTM.



Já a Ducati recrutou para esta prova o italiano Niccolò Bulega, vice-campeão mundial de Superbikes para uma experiência com as MotoGP.



O italiano terminou a manhã em 14.º lugar, à frente do companheiro na equipa oficial da Ducati, Francesco Bagnaia, campeão mundial em 2022 e 2023, que não foi além da 17.ª posição.



Pol Espargaró acabou por ser o primeiro a cair nesta sessão, sem consequências físicas.



Também o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) caiu, com bastante aparato, no final da primeira curva do circuito algarvio.



O piloto espanhol da equipa Trackhouse passou pelo centro médico do circuito antes de ser transportado ao hospital de Portimão para a realização de exames complementares dada a violência do embate nas proteções.



A 12 minutos do final, os comissários ainda agitaram a bandeira branca com uma cruz vermelha indicando chuva mas foram apenas algumas gotas que começaram a cair.



Jack Miller acabou a festejar o terceiro lugar na sessão com um pequeno salto em pista com a mota, junto à torre VIP.



Nas Moto3, os primeiros treinos livres foram dominados pelo italiano Dennis Foggia (CF Moto Gaivota Aspar), que foi 0,036 segundos mais rápido do que o australiano Joel Kelso (Levelup) e 0,159 do que o espanhol Joel Esteban (KTM Ajo).



Nas Moto2, o mais rápido foi o espanhol Aaron Canet (Fantic), que bateu o britânico Jake Dixon (Marc VDS) por 0,163 segundos com o australiano Senna Agius (Dynavolt) em terceiro, a 0,229.



Da parte da tarde disputam-se novas sessões.



