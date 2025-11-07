Motores
MotoGP/Portugal. Alex Márquez lidera treinos livres e Miguel Oliveira 20.º
O piloto espanhol Alex Márquez (Ducati) liderou hoje a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 21.ª das 22 provas da temporada, em que Miguel Oliveira (Yamaha) foi 20.º classificado.
Alex Márquez, que já assegurou matematicamente o segundo lugar do campeonato, terminou a sessão com o tempo de 1.39,145 minutos, deixando na segunda posição o italiano Marco Bezzechi (Aprilia), a 0,196 segundos, com o australiano Jack Miller (Yamaha) em terceiro, a 0,233.
O português Miguel Oliveira, que se despede da categoria rainha do motociclismo mundial antes de rumar ao Campeonato do Mundo de Superbikes a partir de 2026, foi o 20.º classificado entre os 22 pilotos presentes, a 1,712 segundos do mais rápido.
Ausentes da prova lusa, que vai já na 21.ª edição, estão os espanhóis Jorge Martin (Aprilia), campeão em título e vencedor da edição de 2024, o já campeão de 2025 Marc Márquez (Ducati) e Maverick Viñales (KTM), todos por lesão.
Jorge Martin é substituído pelo piloto de testes Lorenzo Salvadori, enquanto Viñales é substituído pelo espanhol Pol Espargaró, piloto de testes da KTM.
Já a Ducati recrutou para esta prova o italiano Niccolò Bulega, vice-campeão mundial de Superbikes para uma experiência com as MotoGP.
O italiano terminou a manhã em 14.º lugar, à frente do companheiro na equipa oficial da Ducati, Francesco Bagnaia, campeão mundial em 2022 e 2023, que não foi além da 17.ª posição.
Pol Espargaró acabou por ser o primeiro a cair nesta sessão, sem consequências físicas.
Também o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) caiu, com bastante aparato, no final da primeira curva do circuito algarvio.
O piloto espanhol da equipa Trackhouse passou pelo centro médico do circuito antes de ser transportado ao hospital de Portimão para a realização de exames complementares dada a violência do embate nas proteções.
A 12 minutos do final, os comissários ainda agitaram a bandeira branca com uma cruz vermelha indicando chuva mas foram apenas algumas gotas que começaram a cair.
Jack Miller acabou a festejar o terceiro lugar na sessão com um pequeno salto em pista com a mota, junto à torre VIP.
Nas Moto3, os primeiros treinos livres foram dominados pelo italiano Dennis Foggia (CF Moto Gaivota Aspar), que foi 0,036 segundos mais rápido do que o australiano Joel Kelso (Levelup) e 0,159 do que o espanhol Joel Esteban (KTM Ajo).
Nas Moto2, o mais rápido foi o espanhol Aaron Canet (Fantic), que bateu o britânico Jake Dixon (Marc VDS) por 0,163 segundos com o australiano Senna Agius (Dynavolt) em terceiro, a 0,229.
Da parte da tarde disputam-se novas sessões.
