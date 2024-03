MotoGP/Portugal: Bagnaia manifesta-se "muito zangado" com incidente que o afastou da corrida

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão do mundo de MotoGP, manifestou-se hoje “muito zangado” por ter provocado um incidente com o espanhol Marc Márquez (Ducati) que o afastou do Grande Prémio de Portugal, disputado em Portimão.

“Infelizmente, tive o incidente com o Marc quando ele tentou atacar, o que me deixou zangado e fora da corrida, mas são incidentes que acontecem nas corridas”, lamentou o piloto italiano.



Ao falar aos jornalistas no final da corrida, Bagnaia disse que “estava confiante e com bom sentimento antes da partida, depois de ver que a pista tinha mais ‘grip’”



“Só pensava na corrida, atacar e tentar ter um bom controlo, mas, logo na partida, começaram os problemas e não consegui sair rápido e acompanhar os corredores da frente”, explicou.



Bagnaia adiantou que, depois dos problemas iniciais, tentou “fazer tudo o que era possível para andar rápido e tentar acompanhar os da frente, só que estava a ser muito difícil”.



O incidente protagonizado pelos dois pilotos aconteceu quando Márquez passou Bagnaia na curva cinco, com o italiano a responder, a colocar a mota por dentro, acabando por tocar nas costas do espanhol, provocando a queda de ambos.



Márquez ainda retomou a prova, enquanto Bagnaia se dirigiu para as boxes.



O incidente levou a direção de corrida a abrir uma investigação, mas a ação foi considerada incidente de corrida sem penalização para nenhum dos pilotos.