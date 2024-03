MotoGP/Portugal: Daniel Holgado vence corrida de Moto3 em Portimão

Holgado gastou 34.09,038 minutos para cumprir as 19 voltas previstas, deixando o compatriota Juan Rueda (KTM Ajo) na segunda posição, a 0,044 segundos, com Ivan Ortola (MSI) em terceiro, a 0,820 segundos.



Saído da ‘pole position’, Juan Rueda liderou a primeira metade da corrida, cedendo o comando ao colombiano David Alonso (Aspar) a 10 voltas do final, com Holgado no encalço.



O piloto espanhol da GasGas assumiu a liderança à entrada da 15.ª volta, para vencer com menos de uma décima de vantagem para Rueda, que entretanto recuperou o segundo posto.



Esta foi a quarta vitória de Holgado no Mundial, primeira da temporada, pelo que não escondeu a felicidade antes de subir ao pódio.



“Estou muito feliz, porque ontem [sábado] foi bastante difícil para mim. Eu tentei no sábado, mas estou muito contente pela equipa, porque trabalharam no duro para mim. No Qatar não foi bom para mim na última volta, na última curva. Hoje, foi perfeito. Vemo-nos em Austin”, declarou, após o triunfo.



Com estes resultados, o piloto espanhol é o novo líder do campeonato, com 45 pontos, depois do segundo lugar conseguido na prova de abertura, no Qatar.



A próxima ronda será o GP das Américas, nos Estados Unidos, de 12 a 14 de abril.