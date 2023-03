MotoGP/Portugal: Pedro Acosta domina e vence corrida de Moto2

‘Rookie’ do ano em 2022, Acosta mostrou em Portimão porque é considerado um dos favoritos à vitória final, impondo-se de forma esclarecedora numa corrida que liderou desde a segunda volta, terminando em 36.04,193 minutos as 21 voltas.



No Autódromo Internacional do Algarve, Acosta, de 18 anos, somou o seu quarto triunfo na categoria intermédia do Mundial de velocidade, conseguindo sempre controlar a uma distância segura o seu compatriota Aron Canet (Kalex).



Depois de ter virado a primeira curva na frente, Canet, que ainda procura o primeiro triunfo em Moto2, foi o único a conseguir colocar alguma pressão em Acosta, embora sem nunca realmente ameaçar, terminando em segundo, a 1,358 segundos do vencedor, para conseguir o 14.º pódio na categoria.



O italiano Tony Arbolino (Kalex) alcançou pela sexta vez o pódio em Moto2, depois de conseguir isolar-se de um grupo de perseguidores, acabando em terceiro, a 4,460, com o checo Filip Salac (Kalex), que tinha a ‘pole position’, a ser quarto, a 7,110.



A segunda etapa do Mundial de velocidade corre-se em 02 de abril, em Termas de Rio Hondo, na Argentina.