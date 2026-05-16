Nicolò Bulega alarga recorde no Mundial de Superbikes
O piloto italiano Nicolò Bulega (Ducati) alargou hoje o recorde de vitórias no Mundial de Superbikes para 17 consecutivas, ao vencer a primeira corrida da República Checa, numa prova ainda sem o lesionado Miguel Oliveira (BMW).
Bulega, que largou da ‘pole position’, cortou a meta com 1,330 segundos de vantagem sobre o espanhol Iker Lecuona (Ducati), segundo classificado, e 9,892 face ao italiano Yari Montella (Ducati), que foi terceiro.
Esta primeira corrida do fim de semana da quinta ronda da temporada ficou marcada pelo acidente sofrido na primeira volta pelo italiano Danilo Petrucci, companheiro de equipa de Miguel Oliveira na BMW, que teve de ser retirado de maca da pista.
O piloto italiano despistou-se na curva 13 logo na primeira volta e sofreu contusões nas costas e na anca, para além de em três dedos da mão esquerda (polegar, anelar e mindinho). Acabaria transportado a um hospital local para realizar mais exames.
Bulega, que assumiu a liderança desde o arranque, ainda foi ultrapassado por Lecuona a sete voltas do final.
Mas, três voltas mais tarde, voltaria ao primeiro lugar, mantendo o pleno de vitórias esta temporada e alargando para 17 o número de triunfos consecutivos.
Com estes resultados, Bulega tem 273 pontos contra os 186 de Lecuona e os 99 do britânico Sam Lowes (Ducati), que caiu. Miguel Oliveira baixou ao sétimo posto, com 85.
